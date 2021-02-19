На Львівщині зіштовхнулись вантажівка та легковик: 3 людей опинились у лікарні - фото

19 лютого 2021 , 12:29
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС Львівщини

На Львівщині 18 лютого трапилась нищівна ДТП – зіштовхнулись вантажівка Renault Premium та автівка Dacia Logan. Внаслідок аварії травмувались 3 людей. Наразі вони перебувають у лікарні.

Аварія трапилась близько 15:07 поблизу села Гайок, що на Львівщині. Правоохоронці проводять розслідування.

До теми На Львівщині автобус з іноземцями вилетів у кювет: фото і подробиці

Як трапилась ДТП

  • Близько 15:07 надзвичайникам надійшло повідомлення про аварію поблизу села Гайок.
  • Там зіштовхнулись вантажівка Renault Premium та авто Dacia Logan.
  • На місце події негайно виїхали рятувальники.
  • Внаслідок ДТП травмувались 3 людини, які перебували в автівці Dacia Logan.
  • Їх з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Кам'янко-Бузьку центральну районну лікарню.
  • Надзвичайники відключили акумуляторну батарею автівки, перекрили вентиль газобалонного обладнання та відбуксирували Dacia Logan.
  • Наразі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Львівщини