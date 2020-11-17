У селі Розвадів 17 листопада невідомі зламали банкомат на фасаді сільраді та вкрали з нього гроші. Ймовірно, зловмисники наповнили приміщення адмінбудівлі газом й підірвали його.

Інцидент трапився близько 5:30. На вулиці навколо банкомату лежали 140 тисяч гривень, які розлетілись під час вибуху. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як підірвали банкомат у Розвадові

Близько 5:30 до поліції зателефонували стурбовані місцеві жителі.

Вони розповіли, що хтось підірвав банкомат Ощадбанку, який був розташований на фасаді Розвадівської сільради.

За попередніми даними, приміщення сільради наповнили газом та підірвали.

Вибухова хвиля пошкодила не тільки банкомат, а й вибила вхідні двері адмінбудівлі.

Скільки саме грошей вкрали зловмисники поки невідомо.

Проте на вулиці лежали 140 тисяч гривень, які вилетіли з підірваного банкомата.

Поліція шукає зловмисників

Правоохоронці поки не встановили зловмисників, які підірвали банкомат, бо камер спостереження у Розвадівській сільраді немає.

На місці інциденту наразі працюють слідчі та оперативники карного розшуку. Слідчі відкрили кримінальні провадження за крадіжку та умисне пошкодження майна. Максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, – до 10 років за ґратами.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, суму грошей, які вкрали з банкомата, а також людей, які були причетні до цього злочину.



Вибух пошкодив банкомат та двері сільради / Фото Мирослава Брегмана