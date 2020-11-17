На Львівщині злодії підірвали банкомат та вкрали гроші: фото
У селі Розвадів 17 листопада невідомі зламали банкомат на фасаді сільраді та вкрали з нього гроші. Ймовірно, зловмисники наповнили приміщення адмінбудівлі газом й підірвали його.
Інцидент трапився близько 5:30. На вулиці навколо банкомату лежали 140 тисяч гривень, які розлетілись під час вибуху. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Як підірвали банкомат у Розвадові
- Близько 5:30 до поліції зателефонували стурбовані місцеві жителі.
- Вони розповіли, що хтось підірвав банкомат Ощадбанку, який був розташований на фасаді Розвадівської сільради.
- За попередніми даними, приміщення сільради наповнили газом та підірвали.
- Вибухова хвиля пошкодила не тільки банкомат, а й вибила вхідні двері адмінбудівлі.
- Скільки саме грошей вкрали зловмисники поки невідомо.
- Проте на вулиці лежали 140 тисяч гривень, які вилетіли з підірваного банкомата.
Поліція шукає зловмисників
Правоохоронці поки не встановили зловмисників, які підірвали банкомат, бо камер спостереження у Розвадівській сільраді немає.
На місці інциденту наразі працюють слідчі та оперативники карного розшуку. Слідчі відкрили кримінальні провадження за крадіжку та умисне пошкодження майна. Максимальне покарання, яке передбачене санкціями статей, – до 10 років за ґратами.
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, суму грошей, які вкрали з банкомата, а також людей, які були причетні до цього злочину.
Вибух пошкодив банкомат та двері сільради / Фото Мирослава Брегмана
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