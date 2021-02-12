На Львівщині знайшли небезпечні відходи: зловмиснику повідомили про підозру – фото

На Львівщині правоохоронці 11 лютого повідомили чоловікові про підозру в забрудненні земель шкідливими відходами. Підозрюваний викинув тваринні рештки біля Жовкви. Йому загрожує чималий штраф.

Інцидент трапився ще у 2016 році. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

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Як чоловік забруднив землю шкідливими відходами

Правоохоронці встановили, що 60-річний місцевий житель несанкціоновано викинув відходи, що залишились у нього після розробки туш тварин.

Під час досудового розслідування слідчі з'ясували, що у березні 2016 року на території одного з продуктових підприємств підозрюваний завантажив у причіп рештки тварин.

Після цього він вивіз їх трактором у поле поблизу села Воля-Висоцька та скинув у заздалегідь викопані ями.

Таким чином чоловік забруднив земельну ділянку та створив небезпеку для життя та здоров’я людей.

Адже тваринні решки сприяють накопиченню в ґрунті токсичних сполук, хвороботворних бактерій та паразитів, які можуть викликати захворювання людей і тварин.



Чоловік викинув рештки тварин біля Жовкви / Фото поліції Львівщини

Чоловікові повідомили про підозру

Слідчі 11 лютого повідомили зловмиснику про підозру у "забрудненні земель відходами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля. Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 8 тисяч гривень штрафу або позбавлення права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочину.