На Львівщині знайшли небезпечні відходи: зловмиснику повідомили про підозру – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині правоохоронці 11 лютого повідомили чоловікові про підозру в забрудненні земель шкідливими відходами. Підозрюваний викинув тваринні рештки біля Жовкви. Йому загрожує чималий штраф.
Інцидент трапився ще у 2016 році. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Чоловік викинув рештки тварин біля Жовкви / Фото поліції Львівщини
Слідчі 11 лютого повідомили зловмиснику про підозру у "забрудненні земель відходами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля. Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 8 тисяч гривень штрафу або позбавлення права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини злочину.