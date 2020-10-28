Мін’юст знайшов домівку для 13 пітонів, яких намагались незаконно перевезти на територію України з Польщі. Конфісковані плазуни оселяться у зоопарку Limpopo, що на Львівщині.

У 2019 році житель Чернівецької області намагався ввезти в Україну 13 пітонів. Змій знайшли у коробці в холодильнику та конфіскували. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Міністерства юстиції України.

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Як знайшли пітонів

Пітонів намагались перевезти з Польщі.

Під час огляду багажного відділення автівки жителя Чернівеччини митники знайшли холодильник.

У ньому стояла коробка з 6 мішками, у яких лежали 13 плазунів.

Через погані умови перевезення деякі пітони були у критичному стані.

За рішенням суду змій конфіскували.

Як пітонам знайшли нову домівку

Нещодавно у Львові відбулось засідання комісії у відділі примусового виконання рішень Мін'юсту. На ньому вирішували, кому безкоштовно віддати пітонів.

За рішенням комісії змій вирішили передати зоопарку Limpopo, де їх тимчасово утримували до цього часу.