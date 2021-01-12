На курорті "Захар Беркут" зупинилась канатна дорога: 14 людей зависли на висоті – фото
У селі Волосянка зупинилась канатна дорога / ДСНС Львівщини
На гірськолижному курорті "Захар Беркут", що на Львівщині у селі Волосянка, 12 січня зупинилась канатна дорога на гору Високий Верх. 14 працівників крісельного підйомника опинились у пастці – їх рятували надзвичайники.
Інцидент трапився о 9:51. Щоб врятувати людей залучили пошуково-рятувальну групу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як рятували людей
- Близько 9:51 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що в селі Волосянка на горі Високий Верх зупинилась крісельна дорога, на якій перебувало 14 людей.
- Всі вони були працівниками крісельного підйомника.
- До місця події негайно виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи.
- О 10:36 надзвичайники зняли людей за допомогою альпіністського спорядження.
- На щастя, медичної допомоги ніхто не потребував.
- До проведення рятувальних робіт залучили 5 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки.
У пастці опинились 14 людей / Фото ДСНС Львівщини
До порятунку людей залучили пошуково-рятувальну групу / Фото ДСНС Львівщини
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