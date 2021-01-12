На гірськолижному курорті "Захар Беркут", що на Львівщині у селі Волосянка, 12 січня зупинилась канатна дорога на гору Високий Верх. 14 працівників крісельного підйомника опинились у пастці – їх рятували надзвичайники.

Інцидент трапився о 9:51. Щоб врятувати людей залучили пошуково-рятувальну групу. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. До теми У Славському зупинилася канатна дорога: люди опинилися в пастці – фото Як рятували людей Близько 9:51 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що в селі Волосянка на горі Високий Верх зупинилась крісельна дорога, на якій перебувало 14 людей.

Всі вони були працівниками крісельного підйомника.

До місця події негайно виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи.

О 10:36 надзвичайники зняли людей за допомогою альпіністського спорядження.

На щастя, медичної допомоги ніхто не потребував.

До проведення рятувальних робіт залучили 5 надзвичайників та 1 одиницю спецтехніки.

У пастці опинились 14 людей / Фото ДСНС Львівщини

До порятунку людей залучили пошуково-рятувальну групу / Фото ДСНС Львівщини