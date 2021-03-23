На Львівщині з 1 квітня буде працювати медичний гелікоптер: де він базуватиметься
На Львівщині буде розташовуватись медичний гелікоптер. Він обслуговуватиме не тільки Львівську область та гірські райони, а й низку регіонів Західної України.
Джерело:"Твоє місто"
Спецтранспортом будуть перевозити хворих в особливо важких станах та доставлятимуть органи для трансплантації. Про це заявив керівник Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько.
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Що відомо про медичний гелікоптер
- Гелікоптерна база розташована у селі Черляни, поблизу Городка.
- В аеромедичній евакуації працюватимуть львівські медики – 6 лікарів та 6 фельдшерів.
- За підбір медикаментів та обладнання відповідатиме Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
- За технічний стан гелікоптера – Міністерство внутрішніх справ.
- Він обслуговуватиме Львів та область, гірські регіони, а також усі обласні центри західної України – Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне, Ужгород.
- Також обслуговуватиме пацієнтів у важкому стані.
Медичний гелікоптер / фото Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги
Гелікоптером перевозитимуть усіх пацієнтів, які опинилися у критичних ситуаціях. Крім цього, ним доставлятимуть органи для трансплантації. Якщо потужні катастрофи чи великі ДТП стануться у віддалених гірських регіонах, то першими на виклик будуть їхати "швидкі", які доправлятимуть травмованих у місця посадки гелікоптера,
– додав Андрій Васько.
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Що відомо про аеромедичну евакуацію в Україні
- 19 березня Кабмін ухвалив "Про деякі питання створення єдиного аеромедичного простору в Україні".
- Вона передбачає запровадження аеромедичної евакуації з двома вертолітними базами – у Львові та Києві.
- На Львівщині розпочне свою роботу з 1 квітня. У столиці – з 1 травня.
- Здійснювати евакуацію будуть гелікоптерами Airbus Helicopters H145.
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