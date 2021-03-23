На Львівщині з 1 квітня буде працювати медичний гелікоптер: де він базуватиметься

На Львівщині буде розташовуватись медичний гелікоптер. Він обслуговуватиме не тільки Львівську область та гірські райони, а й низку регіонів Західної України.

Спецтранспортом будуть перевозити хворих в особливо важких станах та доставлятимуть органи для трансплантації. Про це заявив керівник Львівського обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько.

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Що відомо про медичний гелікоптер

Гелікоптерна база розташована у селі Черляни, поблизу Городка.

В аеромедичній евакуації працюватимуть львівські медики – 6 лікарів та 6 фельдшерів.

За підбір медикаментів та обладнання відповідатиме Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За технічний стан гелікоптера – Міністерство внутрішніх справ.

Він обслуговуватиме Львів та область, гірські регіони, а також усі обласні центри західної України – Тернопіль, Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне, Ужгород.

Також обслуговуватиме пацієнтів у важкому стані.



Медичний гелікоптер / фото Львівський Обласний Центр Екстреної Медичної Допомоги

Гелікоптером перевозитимуть усіх пацієнтів, які опинилися у критичних ситуаціях. Крім цього, ним доставлятимуть органи для трансплантації. Якщо потужні катастрофи чи великі ДТП стануться у віддалених гірських регіонах, то першими на виклик будуть їхати "швидкі", які доправлятимуть травмованих у місця посадки гелікоптера,

– додав Андрій Васько.

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Що відомо про аеромедичну евакуацію в Україні