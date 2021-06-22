У документах на товар було вказано, що борошно не містило ГМО. Проте експертиза встановила протилежне.

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Митники виявили 22 тонни борошна з ГМО

  • Нещодавно в зону митного контролю одного з підрозділів митного поста "Львів-південний" прибула вантажівка, у якій перевозили 22 тонни соєвого борошна для відгодівлі тварин.
  • У товаросупровідних документах мовилось, що вантаж переміщували з Нідерландів на одне з підприємств Львівщини.
  • Окрім цього, товар буцімто не містив ГМО.
  • Проте митники вирішили перевірити цю інформацію.
  • Вони відібрали взірці борошна та скерували їх на лабораторне дослідження.
  • Експерти встановили, що у продукції міститься генетично модифікована ДНК сої.

На Львівщині митники виявили понад 20 тонн соєвого борошна з ГМО: фото
В Україну намагались ввезти борошно з ГМО / Фото Галицької митниці

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Усе борошно вилучили

Компанія-відправник не вказала у документах наявність в борошні ГМО. За законодавством, до державної реєстрації в Україну заборонено ввозити ГМО та продукцію, вироблену з його застосуванням. Проте ці продукти можна ввозити, якщо вони призначені для науково-дослідних цілей або державних випробовувань.

На відправника склали протокол про порушення митних правил. Митники вилучили увесь вантаж. Невдовзі справу скерують до суду.

На Львівщині митники виявили понад 20 тонн соєвого борошна з ГМО: фото
На порушника склали протокол / Фото Галицької митниці

На Львівщині митники виявили понад 20 тонн соєвого борошна з ГМО: фото
Справу скерують до суду / Фото Галицької митниці