На Львівщину з Нідерландів намагались ввезти понад 20 тонн борошна з ГМО: фото

Львівські митники під час огляду виявили у вантажівці понад 20 тонн соєвого борошна з ГМО. Його везли з Нідерландів на Львівщину для відгодівлі тварин.

У документах на товар було вказано, що борошно не містило ГМО. Проте експертиза встановила протилежне.

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Митники виявили 22 тонни борошна з ГМО

Нещодавно в зону митного контролю одного з підрозділів митного поста "Львів-південний" прибула вантажівка, у якій перевозили 22 тонни соєвого борошна для відгодівлі тварин.

У товаросупровідних документах мовилось, що вантаж переміщували з Нідерландів на одне з підприємств Львівщини.

Окрім цього, товар буцімто не містив ГМО.

Проте митники вирішили перевірити цю інформацію.

Вони відібрали взірці борошна та скерували їх на лабораторне дослідження.

Експерти встановили, що у продукції міститься генетично модифікована ДНК сої.



В Україну намагались ввезти борошно з ГМО / Фото Галицької митниці

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Усе борошно вилучили

Компанія-відправник не вказала у документах наявність в борошні ГМО. За законодавством, до державної реєстрації в Україну заборонено ввозити ГМО та продукцію, вироблену з його застосуванням. Проте ці продукти можна ввозити, якщо вони призначені для науково-дослідних цілей або державних випробовувань.

На відправника склали протокол про порушення митних правил. Митники вилучили увесь вантаж. Невдовзі справу скерують до суду.



На порушника склали протокол / Фото Галицької митниці



Справу скерують до суду / Фото Галицької митниці