Найтепліше буде 9 та 10 червня. Проте дощі не покинуть Львівщину до кінця тижня.

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Прогноз погоди на Львівщині на 9 – 12 червня

Синоптики прогнозують на Львівщині 9 червня мінливу хмарність. Істотних опадів протягом доби не очікують. Проте у другій половині дня падатимуть короткочасні дощі, ймовірно, з грозами.

Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, а вдень – від 23 до 25 градусів тепла.



Прогноз погоди на 9 червня / Дані Укргідрометцентру

В області 10 червня також очікують мінливу хмарність. Вночі опадів не прогнозують. Вдень падатимуть короткочасні грозові дощі.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі температура становитиме 11 – 13 градусів тепла, а вдень – 23 – 25 градусів тепла.



Прогноз погоди на 10 червня / Дані Укргідрометцентру

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На Львівщині 11 червня синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Вночі істотних опадів не очікують, однак вдень падатимуть грозові дощі.

Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а вдень – від 22 до 24 градусів тепла.



Прогноз погоди на 11 червня / Дані Укргідрометцентру

На Львівщині 12 червня, як і в усі попередні дні, буде хмарно. Протягом доби істотних опадів не очікують. Проте синоптики попереджають, що все ж в області падатимуть короткочасні дощі.

Вітер – західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 11 – 13 градусів тепла, а вдень – 22 – 24 градуси тепла.



Прогноз погоди на 12 червня / Дані Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Рятувальники попереджають, що під час грози не можна використовувати мобільний телефон на відкритому просторі, стояти під високими деревами, стовпами або біля рекламних щитів. Також, якщо ви перебуваєте у лісі, не слід ховатися від грози на узвишші.



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