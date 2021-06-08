Львівщину накриють дощі та грози: прогноз погоди на 9 – 12 червня

За прогнозами синоптиків, на Львівщині 9 – 12 червня литимуть грозові дощі. Проте в області буде доволі тепло – температура коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла.

Найтепліше буде 9 та 10 червня. Проте дощі не покинуть Львівщину до кінця тижня.

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Прогноз погоди на Львівщині на 9 – 12 червня

Синоптики прогнозують на Львівщині 9 червня мінливу хмарність. Істотних опадів протягом доби не очікують. Проте у другій половині дня падатимуть короткочасні дощі, ймовірно, з грозами.

Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, а вдень – від 23 до 25 градусів тепла.



Прогноз погоди на 9 червня / Дані Укргідрометцентру

В області 10 червня також очікують мінливу хмарність. Вночі опадів не прогнозують. Вдень падатимуть короткочасні грозові дощі.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі температура становитиме 11 – 13 градусів тепла, а вдень – 23 – 25 градусів тепла.



Прогноз погоди на 10 червня / Дані Укргідрометцентру

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На Львівщині 11 червня синоптики також прогнозують мінливу хмарність. Вночі істотних опадів не очікують, однак вдень падатимуть грозові дощі.

Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а вдень – від 22 до 24 градусів тепла.



Прогноз погоди на 11 червня / Дані Укргідрометцентру

На Львівщині 12 червня, як і в усі попередні дні, буде хмарно. Протягом доби істотних опадів не очікують. Проте синоптики попереджають, що все ж в області падатимуть короткочасні дощі.

Вітер – західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 11 – 13 градусів тепла, а вдень – 22 – 24 градуси тепла.



Прогноз погоди на 12 червня / Дані Укргідрометцентру

Рятувальники попереджають, що під час грози не можна використовувати мобільний телефон на відкритому просторі, стояти під високими деревами, стовпами або біля рекламних щитів. Також, якщо ви перебуваєте у лісі, не слід ховатися від грози на узвишші.



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