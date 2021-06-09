Про прибуття цієї партії повідомили 9 червня. У ній 60 тисяч 100 доз.
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Про те, кого вакцинуватимуть цією партією вакцин розповів регіональний координатор вакцинації проти коронавірусу Львівщини Олег Когут. За його словами повторна вакцинація буде проводитись в області у визначений термін.
Мовиться про 12 тиждень після введення 1 дози. Усім людям, в яких наближається цей термін, зателефонують. Їх запросять до відповідних пунктів.
Різні вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу