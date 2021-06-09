На Львівщину прибула партія вакцини AstraZeneca: нею робитиме лише повторне щеплення

На територію Львівщини вже доставили партію вакцин AstraZeneca. Всі ці вакцини спрямують на повторну вакцинацію людей, які вже отримали першу вакцинацію.

Про прибуття цієї партії повідомили 9 червня. У ній 60 тисяч 100 доз.

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Про те, кого вакцинуватимуть цією партією вакцин розповів регіональний координатор вакцинації проти коронавірусу Львівщини Олег Когут. За його словами повторна вакцинація буде проводитись в області у визначений термін.



Мовиться про 12 тиждень після введення 1 дози. Усім людям, в яких наближається цей термін, зателефонують. Їх запросять до відповідних пунктів.



Різні вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу