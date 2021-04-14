На Львівщину прибула перша партія вакцини CoronaVac

На Львівщину 13 квітня привезли вакцину CoronaVac, яку виготовляє китайська фармацевтична компанія Sinovac BioNTech. Область отримала понад 11 тисяч доз цього препарату.

На Львівщині раніше робили щеплення вакциною Covishield. Першу дозу препарату вже отримали понад 24 тисячі жителів області.

До теми Трохи боліла голова, – Садовий розповів про самопочуття своєї мами після вакцинації

Львівщина отримала понад 11 тисяч доз вакцини CoronaVac

Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що після завершення усіх необхідних лабораторних досліджень МОЗ розпочало доставку вакцини по областях. Львівщина отримала 11,24 тисячі доз вакцини CoronaVac.

У Львівській області вже пройшли навчання 3 бригади, які розпочнуть вакцинувати мешканців цим препаратом. Подальшу участь в онлайн-навчанні братимуть мобільні бригади, які були навчені для роботи з AstraZeneca (Covishield),

– додав посадовець.

Чемерис зазначив, що станом на 12 квітня на Львівщині провакцинували понад 24 тисячі людей, з них 1510 за добу.

CoronaVac – це інактивована вакцина. Вона діє, використовуючи вбиті частинки вірусу, тренуючи таким чином імунітет людини. Такий тип вакцин активно використовують для щеплень проти багатьох хвороб – дифтерії, гепатиту B і поліомієліту. Термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Перевозити та зберігати препарат можна за температури +2...8 градусів.

Коротко про вакцину CoronaVac

Партія вакцини CoronaVac прибула в Україну ще 25 березня. МОЗ зареєструвало цей препарат зовсім нещодавно – 10 березня.

Це другий препарат після Covishield, яким щепитимуть українців.

У січні 2021 року дослідження бразильських медиків виявило, що ефективність вакцини компанії Sinovac у питанні захисту від коронавірусу складає всього лиш трохи вище 50%.

Сам Китай визнав, що препарат має низьку ефективність.

Водночас видання Bloomberg пише, що Sinovac стовідсотково ефективна для запобігання важких випадків.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу