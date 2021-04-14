На Львівщину прибула перша партія вакцини CoronaVac

Джерело:Львівська облдержадміністрація
На Львівщину 13 квітня привезли вакцину CoronaVac, яку виготовляє китайська фармацевтична компанія Sinovac BioNTech. Область отримала понад 11 тисяч доз цього препарату.
На Львівщині раніше робили щеплення вакциною Covishield. Першу дозу препарату вже отримали понад 24 тисячі жителів області.
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Директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що після завершення усіх необхідних лабораторних досліджень МОЗ розпочало доставку вакцини по областях. Львівщина отримала 11,24 тисячі доз вакцини CoronaVac.
У Львівській області вже пройшли навчання 3 бригади, які розпочнуть вакцинувати мешканців цим препаратом. Подальшу участь в онлайн-навчанні братимуть мобільні бригади, які були навчені для роботи з AstraZeneca (Covishield),
– додав посадовець.
Чемерис зазначив, що станом на 12 квітня на Львівщині провакцинували понад 24 тисячі людей, з них 1510 за добу.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу