На Львівщину прибула ще одна партія вакцин Pfizer та AstraZeneca

На Львівщині продовжують проводити вакцинацію проти коронавірусу. 26 квітня в область надійшла нова партія вакцин AstraZeneca та Pfizer.

Новими вакцинами щепитимуть надзвичайників, прикордонників, працівників закладів соцзахисту та людей, які там перебувають. Усі охочі можуть записатись на вакцинацію у свого сімейного лікаря.

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На Львівщину прибули нові партії вакцин AstraZeneca та Pfizer

На Львівщину 26 квітня надійшли 1170 доз вакцини Pfizer та 21,6 тисячі доз препарату AstraZeneca корейського виробництва. Регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусу у Львівській області Олег Когут розповів, що в області продовжують щепити жителів. Передусім на Львівщині вакцинуватимуть працівників будинків інтернатного типу та людей, які там перебувають, надзвичайників і прикордонників.

Процес вакцинації в області триває. Вакцин є достатньо. Тепер вакциною AstraZeneca будуть вакцинувати осіб 65+. Тому охочі матимуть змогу записатись через своїх сімейних лікарів та отримати свою дозу вакцини,

– зазначив посадовець.

Когут додав, що також вакцинуватимуть людей, які не були щеплені у першому та другому етапах. За його словами, компанії, які мають у своєму штаті понад 50 працівників, також можуть записатись на колективну вакцинацію.

Щеплення проводитимуть не лише мобільні бригади, а й стаціонарні пункти щеплень, яких на Львівщині є понад 80.

Щоб у людини виробився імунітет, потрібно отримати дві дози вакцини. Друге щеплення слід робити через 90 днів після першого.

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Як записатись на вакцинацію

Жителі Львівщини можуть записатись у список очікування на щеплення залишковою дозою вакцини кількома способами:

Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Портал Дія";

мобільний додаток "Дія";

національний контакт-центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19;

через сімейного лікаря;

окремий портал МОЗ про вакцинацію.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу