На Львівщину прибула ще одна партія вакцин Pfizer та AstraZeneca

Джерело:Львівська облдержадміністрація
На Львівщині продовжують проводити вакцинацію проти коронавірусу. 26 квітня в область надійшла нова партія вакцин AstraZeneca та Pfizer.
Новими вакцинами щепитимуть надзвичайників, прикордонників, працівників закладів соцзахисту та людей, які там перебувають. Усі охочі можуть записатись на вакцинацію у свого сімейного лікаря.
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На Львівщину 26 квітня надійшли 1170 доз вакцини Pfizer та 21,6 тисячі доз препарату AstraZeneca корейського виробництва. Регіональний координатор з вакцинації проти коронавірусу у Львівській області Олег Когут розповів, що в області продовжують щепити жителів. Передусім на Львівщині вакцинуватимуть працівників будинків інтернатного типу та людей, які там перебувають, надзвичайників і прикордонників.
Процес вакцинації в області триває. Вакцин є достатньо. Тепер вакциною AstraZeneca будуть вакцинувати осіб 65+. Тому охочі матимуть змогу записатись через своїх сімейних лікарів та отримати свою дозу вакцини,
– зазначив посадовець.
Когут додав, що також вакцинуватимуть людей, які не були щеплені у першому та другому етапах. За його словами, компанії, які мають у своєму штаті понад 50 працівників, також можуть записатись на колективну вакцинацію.
Щеплення проводитимуть не лише мобільні бригади, а й стаціонарні пункти щеплень, яких на Львівщині є понад 80.Цікаво! Щоб у людини виробився імунітет, потрібно отримати дві дози вакцини. Друге щеплення слід робити через 90 днів після першого.
Цікаво Умови вакцинації колективів і чи порушує таке рішення національний план
Жителі Львівщини можуть записатись у список очікування на щеплення залишковою дозою вакцини кількома способами:
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу