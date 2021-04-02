На Львівщину прибув гелікоптер для евакуації хворих та поранених

В аеропорт Jagellon, що на Городоччині, 1 квітня прибув багатоцільовий вертоліт Eurocopter EC 145. За допомогою такого гелікоптера медики транспортуватимуть хворих, поранених та доставлятимуть органи для трансплантації.

Вертоліт належить ДСНС. Надзвичайники надали його медикам для ознайомлення.

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Медики ознайомились з гелікоптером для аеромедичної евакуації

Гелікоптер Eurocopter EC 145, який належить службі ДСНС, є аналогом підрозділу аеромедичної евакуації. Завдяки такому вертольоту медики матимуть можливість транспортувати до лікарні пацієнтів із важкими травмами, гострими розладами серцево-судинної системи, мозку та опіками.

Команда медиків Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 1 квітня ознайомилась з вертольотом та обладнанням на борту.

Працівники аеромедичної служби пройшли навчальний інструктаж із техніки безпеки, поводження з медичним обладнанням, з літальним апаратом, в тому числі з логістикою завантаження, підходу до повітряного судна із пацієнтом, без пацієнта тощо,

– мовиться у повідомлення центру.

Екстрена аеромедична допомога буде доступна для жителів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Дивіться фото гелікоптера для аеромедичної евакуації / Фото Львівського облцентру ЕМД та МК

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