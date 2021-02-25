На Львівщину привезли 42,2 тисячі доз вакцини від коронавірусу: фото

Львівщина 25 лютого отримала 42,2 тисячі доз вакцини від коронавірусу, яку виготовляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca. Спочатку вакцинуватимуть членів мобільних бригад, які й робитимуть щеплення усім жителям області.

Про те, що Львівщина отримала першу партію вакцин від коронавірусу розповіли під час брифінгу у Львівській ОДА. На першому етапі вакцинації щеплення робитимуть медикам, а на другому – усім жителям Львівщини.

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Львівщина отримала першу партію вакцини від коронавірусу

На Львівщині першочергово вакцинуватимуть членів мобільних бригад з імунізації. Потім відбудеться перший етап вакцинації – щеплення робитимуть понад 1500 медикам, які працюють у медзакладах, де лікують хворих на COVID-19.

Під час першого етапу вакцинацію проводитиме одна мобільна бригада, медики якої пройшли відповідне сертифіковане навчання щодо роботи з вакциною Oxford/AstraZeneca у Києві. Загалом для вакцинації на території Львівщини підготували 14 мобільних бригад з імунізації, які вакцинуватимуть медпрацівників 24 лікарень, що надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус.

Коротко про вакцину, яку завезли на Львівщину

Україна 24 лютого отримала 500 тисяч доз індійської вакцини SerumInstitute, яку виробляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca. Їх закупили коштом держави.

Протягом першого півріччя в Україну може надійти від 2,2 до 3,7 мільйона доз цієї вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX, яка має на меті забезпечити країни з низьким та середнім доходом вакцинами від COVID-19.

Вакцина Oxford/AstraZeneca зареєстрували в Україні 22 лютого 2021 року.

Загалом в країні заплановано 5 етапів вакцинації.

Дивіться фото, як на Львівщину привезли вакцини від коронавірусу / Фото ЛОДА



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу