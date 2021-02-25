На Львівщину привезли 42,2 тисячі доз вакцини від коронавірусу: фото

Джерело:Львівська облдержадміністрація
Львівщина 25 лютого отримала 42,2 тисячі доз вакцини від коронавірусу, яку виготовляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca. Спочатку вакцинуватимуть членів мобільних бригад, які й робитимуть щеплення усім жителям області.
Про те, що Львівщина отримала першу партію вакцин від коронавірусу розповіли під час брифінгу у Львівській ОДА. На першому етапі вакцинації щеплення робитимуть медикам, а на другому – усім жителям Львівщини.
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На Львівщині першочергово вакцинуватимуть членів мобільних бригад з імунізації. Потім відбудеться перший етап вакцинації – щеплення робитимуть понад 1500 медикам, які працюють у медзакладах, де лікують хворих на COVID-19.
Під час першого етапу вакцинацію проводитиме одна мобільна бригада, медики якої пройшли відповідне сертифіковане навчання щодо роботи з вакциною Oxford/AstraZeneca у Києві. Загалом для вакцинації на території Львівщини підготували 14 мобільних бригад з імунізації, які вакцинуватимуть медпрацівників 24 лікарень, що надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус.
Дивіться фото, як на Львівщину привезли вакцини від коронавірусу / Фото ЛОДА
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу