На Львівщину врешті прийшло потепління: прогноз погоди на 27 – 30 квітня

За прогнозами синоптиків, потепління на Львівщину прийде з 28 квітня. До кінця робочого тижня стовпчики термометрів підіймуться до +15 градусів.

Синоптики прогнозують, що 29 та 30 квітня буде тепліше. Проте у ці дні падатиме дощ.

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Прогноз погоди на Львівщині на 27 – 30 квітня

У вівторок, 27 квітня, на Львівщині буде хмарно. Проте, за прогнозами синоптиків, опадів не буде.

Вночі температура коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу, а вдень – від 8 до 10 градусів тепла.



Прогноз погоди на 27 квітня / Дані Укргідрометцентру

У середу, 28 квітня, на Львівщині також буде хмарно. Проте синоптики опадів не передбачають.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до 1 – 3 градусів морозу, а вдень – підіймуться до 12 – 14 градусів тепла.



Прогноз погоди на 28 квітня / Дані Укргідрометцентру

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У четвер, 29 квітня, на Львівщині протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері, ймовірно, падатиме дрібний дощ.

Вночі температура становитиме 3 – 5 градусів тепла, а вдень – 15 – 17 градусів тепла.



Прогноз погоди на 29 квітня / Дані Укргідрометцентру

У п’ятницю, 30 квітня, на Львівщині буде хмарно, проте ввечері, за прогнозами синоптиків, стане дещо ясніше.

Вранці падатиме дощ. Також, ймовірно, буде гроза. Вночі температура становитиме 7 – 9 градусів тепла, а вдень – 13 – 15 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 30 квітня / Дані Укргідрометцентру