Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що вночі 20 лютого на Львівщині знову падатиме густий сніг. Дороги Львова і області огорнуть туман та ожеледиця.

Погоду на Львівщині 20 лютого визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Румунією. Синоптики попереджають про небезпечні явища на дорогах.

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Прогноз погоди у Львові та області на 20 лютого

Синоптики прогнозують, що вночі на Львівщині падатиме мокрий сніг. Місцями в області пройдуть значні снігопади. Проте вдень опадів, ймовірно, не буде.

Вночі у Львові та області подекуди буде налипання мокрого снігу. Дороги Львівщини огорнуть ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Вночі на Львівщині температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, а вдень – від 0 до 5 градусів тепла.



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