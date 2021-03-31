Львівські надзвичайники попереджають про густий туман на Львівщині 31 березня. Через погіршення видимості водії та пішоходи повинні бути вкрай обережними на дорогах.

Під час керування автівкою у тумані водії повинні обирати помірну швидкість. Своєю чергою, пішоходам слід переходити дороги лише пішохідними переходами.

Цікаво Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика

Львівщину 31 березня вкриє туман

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на Львівщині 31 березня буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Тож надзвичайники закликають жителів області дотримуватись елементарних правил безпеки.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, а в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101",

– мовиться у повідомленні ДСНС.

Цікаво! Синоптики прогнозують, що 31 березня погода в Україні буде теплою та здебільшого сухою. Лише в західних та північних областях вночі та вранці може дощити. Стовпчики термометрів сягатимуть в середньому 10 – 14 градусів тепла.

Що робити водіям під час руху в тумані