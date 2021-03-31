Львівщину вкриє туман: надзвичайники попередили про погіршення видимості
Львівські надзвичайники попереджають про густий туман на Львівщині 31 березня. Через погіршення видимості водії та пішоходи повинні бути вкрай обережними на дорогах.
Джерело:ДСНС Львівщини
Під час керування автівкою у тумані водії повинні обирати помірну швидкість. Своєю чергою, пішоходам слід переходити дороги лише пішохідними переходами.
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Львівщину 31 березня вкриє туман
За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на Львівщині 31 березня буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Тож надзвичайники закликають жителів області дотримуватись елементарних правил безпеки.
Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, а в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101",
– мовиться у повідомленні ДСНС.
Що робити водіям під час руху в тумані
- Водіям потрібно обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати в разі потреби.
- Також слід користуватись протитуманними фарами. Якщо автомобіль ними не обладнаний, то потрібно увімкнути підфарники або ближнє світло фар.
- Водіям необхідно уважно слідкувати за сигналами автівок, що рухаються попереду.
- Окрім цього, слід не допускати різкого гальмування без особливих на те причин.
- Для зупинки слід, плавно гальмуючи, зайняти місце на узбіччі та увімкнути аварійну сигналізацію, для того, щоб позначити габарити авто.
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