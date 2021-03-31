Львівщину вкриє туман: надзвичайники попередили про погіршення видимості

Львівські надзвичайники попереджають про густий туман на Львівщині 31 березня. Через погіршення видимості водії та пішоходи повинні бути вкрай обережними на дорогах.

Під час керування автівкою у тумані водії повинні обирати помірну швидкість. Своєю чергою, пішоходам слід переходити дороги лише пішохідними переходами.

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Львівщину 31 березня вкриє туман

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на Львівщині 31 березня буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Тож надзвичайники закликають жителів області дотримуватись елементарних правил безпеки.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних, а в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку "101",

– мовиться у повідомленні ДСНС.

Що робити водіям під час руху в тумані

Водіям потрібно обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати в разі потреби.

Також слід користуватись протитуманними фарами. Якщо автомобіль ними не обладнаний, то потрібно увімкнути підфарники або ближнє світло фар.

Водіям необхідно уважно слідкувати за сигналами автівок, що рухаються попереду.

Окрім цього, слід не допускати різкого гальмування без особливих на те причин.

Для зупинки слід, плавно гальмуючи, зайняти місце на узбіччі та увімкнути аварійну сигналізацію, для того, щоб позначити габарити авто.