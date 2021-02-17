Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 18 лютого на Львівщині падатиме значний сніг. Львів та область продовжує вкривати заметами.

Погоду на Львівщині 18 лютого вночі визначатиме проходження атмосферних фронтів з півночі, а вдень – поле підвищеного тиску. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.

Цікаво Через ремонт електромереж у Львові 18 лютого 4 райони залишаться без світла: список вулиць

Прогноз погоди у Львові та області на 18 лютого

На Львівщині 18 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці місцями падатиме густий сніг. Часом він змінюватиметься мокрим снігом. Вдень опадів не прогнозують.

Дороги залишаться вкритими ожеледицею. Місцями буде налипання мокрого снігу. Рівень небезпеки – "жовтий".

Також синоптики попереджають про можливе погіршення видимості в опадах. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди у Львівській області

На Львівщині вночі температура становитиме 4 – 9 градусів морозу, а вдень – 1 – 6 градусів морозу.

Прогноз погоди у Львові

У Львові вночі температура коливатиметься від 4 до 6 градусів морозу, а вдень – від 1 до 3° градусів морозу.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу