Львівщину знову накриють грозові дощі: в області оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, 5 липня на Львівщині знову будуть гроза та дощ. В області оголосили штормове попередження.

Погоду на Львівщині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Протягом усієї доби буде хмарно з проясненнями.

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На Львівщині оголосили штормове попередження

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що на Львівщині 5 липня вранці буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Вдень очікують короткочасні грозові дощі.

Вітер – південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вдень коливатиметься від 23 до 25 градуса вище нуля.

Через несприятливі погодні умови ДСНС оголосила штормове попередження. Жителів Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки.

Під час грози не слід ходити під розлогими деревами, лініями електропередач та великими рекламними щитами. Краще перечекати негоду у приміщенні або ж взагалі не виходити на вулицю.



Прогноз погоди на Львівщині на 5 липня / Дані Укргідрометцентру

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