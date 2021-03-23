Львівська дитяча лікарня отримала ліцензію на трансплантацію

Міська дитяча клінічна лікарня Львова, що розташована на вулиці Орлика, отримала ліцензію на трансплантацію органів та паліативну допомогу. Клініка стала першим дитячим медзакладом міста, якому дозволили проводити трансплантації.

Кілька років поспіль медики дитячої лікарні на вулиці Орлика проводили дотрансплантаційну підготовку, проте самі органи тут досі не пересаджували. Наразі медзаклад також очікує на підписання усіх пакетів медичних послуг НСЗУ за програмою медичних гарантій, дотичних до дитинства.

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Міській дитячій лікарні видали дозвіл на трансплантацію

Дитяча клінічна лікарня Львова, що розташована на вулиці Орлика, отримала ліцензію на трансплантацію органів та паліативну допомогу. За словами головного лікаря медзакладу Дмитра Квіта, другий рік поспіль лікарня єдина на Львівщині отримує 3 реабілітаційні пакети.

Ми ведемо дотрансплантаційну підготовку дитини та післятрансплантаційне спостереження. На жаль, саму трансплантацію, у зв'язку з недосконалим українським законодавством, до минулого року проводили закордоном – маємо контакти з Бельгією, Варшавою,

– додав медик.

За словами Квіта, лікарня вже готова проводити трансплантації. Лікар переконаний, що медзаклад стане першою клінікою на Заході Україні, яка буде проводити такі операції.

У Львові у 2021 році хочуть провести першу дитячу трансплантацію на базі міської дитячої лікарні.

У Львові трансплантацію дорослим пацієнтам проводить міська клінічна лікарня швидкої допомоги. Навесні 2020 року там створили Центр трансплантації. До цього трансплантацію органів проводили лише в обласній клінічній лікарні.