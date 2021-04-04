Тиждень у реанімації: померла відома художниця Вікторія Ковальчук
У Львові через ускладнення, спричинені коронавірусом, померла 67-річна художниця та ілюстаторка Вікторія Ковальчук. Вона провела тиждень у реанімації, але не змогла побороти COVID-19.
Джерело:фейсбук Віто Надашкевича
Трагічну звістку повідомив у фейсбуці її син, Віто Надашкевич. Він написав, що Вікторія Ковальчук померла 4 квітня.
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"Пробач їй Боже усі гріхи й даруй їй Царство небесне. Це була людина не від світу сього", – зазначив він.
Й додав, що подробиці про прощання та похорон з матір'ю повідомить згодом.
26 березня Ковальчук написала у своєму фейсбуці, що підхопила коронавірус, та попросила про молитву. Окрім неї захворіли також син Віто та мати Марія.
Що відомо про Вікторію Ковальчук
Джерело: "Вікіпедія"
- Українська художниця-графік, ілюстраторка, дизайнерка та літераторка. Народилася у Ковелі, що на Волині.
- Навчалася у львівській школі № 52, згодом – у Львівському поліграфічному інституті імені Федорова.
- Працювала у декількох літературних жанрах – писала казки, новели, притчі та повісті.
- Оформила приблизно 200 книжок різних жанрів, серед них – понад 30 дитячих книг.
- Розробила оригінальне оформлення українського Букваря, який був названий найкращою книгою року (2020).
Роботи Вікторії Ковальчук / Фото з соцмереж
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