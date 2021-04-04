Тиждень у реанімації: померла відома художниця Вікторія Ковальчук

У Львові через ускладнення, спричинені коронавірусом, померла 67-річна художниця та ілюстаторка Вікторія Ковальчук. Вона провела тиждень у реанімації, але не змогла побороти COVID-19.

Трагічну звістку повідомив у фейсбуці її син, Віто Надашкевич. Він написав, що Вікторія Ковальчук померла 4 квітня.

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"Пробач їй Боже усі гріхи й даруй їй Царство небесне. Це була людина не від світу сього", – зазначив він.

Й додав, що подробиці про прощання та похорон з матір'ю повідомить згодом.

26 березня Ковальчук написала у своєму фейсбуці, що підхопила коронавірус, та попросила про молитву. Окрім неї захворіли також син Віто та мати Марія.

Що відомо про Вікторію Ковальчук

Джерело: "Вікіпедія"

Українська художниця-графік, ілюстраторка, дизайнерка та літераторка. Народилася у Ковелі, що на Волині.

Навчалася у львівській школі № 52, згодом – у Львівському поліграфічному інституті імені Федорова.

Працювала у декількох літературних жанрах – писала казки, новели, притчі та повісті.

Оформила приблизно 200 книжок різних жанрів, серед них – понад 30 дитячих книг.

Розробила оригінальне оформлення українського Букваря, який був названий найкращою книгою року (2020).

Роботи Вікторії Ковальчук / Фото з соцмереж