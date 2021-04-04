Тиждень у реанімації: померла відома художниця Вікторія Ковальчук

Джерело:фейсбук Віто Надашкевича
У Львові через ускладнення, спричинені коронавірусом, померла 67-річна художниця та ілюстаторка Вікторія Ковальчук. Вона провела тиждень у реанімації, але не змогла побороти COVID-19.
Трагічну звістку повідомив у фейсбуці її син, Віто Надашкевич. Він написав, що Вікторія Ковальчук померла 4 квітня.
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"Пробач їй Боже усі гріхи й даруй їй Царство небесне. Це була людина не від світу сього", – зазначив він.
Й додав, що подробиці про прощання та похорон з матір'ю повідомить згодом.
26 березня Ковальчук написала у своєму фейсбуці, що підхопила коронавірус, та попросила про молитву. Окрім неї захворіли також син Віто та мати Марія.
Джерело: "Вікіпедія"
Роботи Вікторії Ковальчук / Фото з соцмереж