Львівська кондитерка здивувала тортом у вигляді пасажирського автобуса №61: фото

У Львові кондитерка Оксана Дацюк спекла торт у вигляді автобуса "Електрон", що курсує за маршрутом №61. Солодку копію львівської маршрутки вона створила на день народження водія АТП-1 Володимира Ясинського, який й керує цим автобусом.

Джерело: фейсбук-сторінка Оксани Дацюк

Кондитерка спекла торт "П'яна вишня", який є точною копією пасажирського автобуса "Електрон". Вага творіння майстрині становить 5,3 кілограма.

Цікаво Бруківка на місці, – Садовий розповів, коли у Львові завершать ремонт вулиці Бандери

Як кондитерка спекла торт-автобус

Торт у вигляді пасажирського автобуса "Електрон" кондитерці замовили на день народження 32-річного водія АТП-1 Володимира Ясинського.

Ще одна робота, за яку неабияк переживала. Добре, що клієнт не мав особливих вимог по начинці й вазі. Напевне найважчим було зробити такий тортик без мастики. Так-так, просто вирівняла кремом, а декор вже мастичний. Лише кондитери зрозуміють наскільки це важко,

– розповіла Дацюк.

Торт є реальною копією львівського автобуса, який курсує маршрутом №61 – через Львів з Підрясного у Підбірці. Усі елементи оформлення солодкої копії, включно з реальним номерним знаком і бруківкою, є їстівними.

Кондитерка розповіла ZAXID.NET, що на виготовлення торта вагою 5,3 кілограма вона витратила півтори доби.

"Загалом, результатом я задоволена, клієнт теж. Нехай їздить без пригод і возить багато-багато пасажирів. Нехай смакує тобі, Вова Ясинський, й твоїм гостям. Дякую за замовлення", – підсумувала кондитерка.

Дивіться фото торту у вигляді автобуса "Електрон" / Фото Оксани Дацюк