Чеський уряд виділив для декількох країн-партнерів гроші на боротьбу з коронавірусом. Серед числа переможців конкурсу опинилась Львівська лікарня швидкої медичної допомоги.

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Лікарня швидкої допомоги отримала нове чеське обладнання

У чеській програмі виграли 3 українські медзаклади, серед яких була й Львівська лікарня швидкої медичної допомоги. Презентувати нове устаткування приїхав генеральний консул Чехії у Львові Павел Пешек.

В рамках цієї допомоги виділили кошти також для цього проєкту, для цього обладнання. Цей конкретний проєкт полягає в тім, що чеський уряд виділив приблизно 6 мільйонів гривень на обладнання клінічної лікарні медичної швидкої допомоги міста Львова,

– зазначив Пешек.

Гендиректор Львівської лікарні швидкої меддопомоги Олег Самчук розповів, що лікарня виграла мийну машину для дезінфекції інструментарію в операційний блок, 12 коагуляторів та лабораторне обладнання.

"Це є обладнання для повсякденної роботи лікарні й не тільки для COVID-19, а й для того, щоб звичайним пацієнтам робити як аналізи, так і оперативне лікування та перемивати інструментарій після оперативних втручань", – додав Самчук.

Обладнання, яке отримала лікарня швидкої допомоги, необхідне у кожній операційній. Тож для такої великої лікарні це лише менша частина з того, що потребує медзаклад.

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Співпраця між Чехією та Україною продовжуватиметься

Самчук зазначив, що в медзакладі планують зробити 38 операційних. Перші 10 – облаштували до 1 квітня 2021 року. До кінця року планують зробити ще 10 операційних, а потім ще 10. Також наразі в лікарні облаштовують 8 операційних.

"Треба мінімум це обладнання ще помножити у 5 – 6 разів, щоб покрити потреби лікарні", – додав медик.

Пешек запевнив, що така співпраця між Чехією та Україною продовжуватиметься й надалі.

"Плани завжди будуть. Я думаю, що чеський уряд і Чеська республіка буде продовжувати (надавати – 24 канал) ці допомоги у співпраці з львівською лікарнею або ж з іншими медичними закладами не тільки у Львівській області, а й по всій Україні", – підсумував консул.

Зверніть увагу! Завдяки програмі чеського уряду лікарні Київської та Дніпропетровської областей отримали обладнання на ще 15 мільйонів гривень.