Львівська мерія закликала "Львівгаз" не відключати газопостачання боржникам

З початку січня у Львові відбулось 22 відключення житлових будинків від газопостачання ПАТ "Львівгаз". У компанії пояснили такі дії несправністю у системі. Проте у міськраді дізнались, що в будинках, які відключали від газу, проживають боржники.

У мерії вважають, що відключення від газу будинків у холодну пору року є неприпустимими. Міськрада закликає стягувати борги законними методами – за допомогою суду та виконавчої служби.

Цікаво Працюють альпіністи: у Львові активно борються з нависанням буруль та снігу на дахах – фото

Що відомо про відключення газу у Львові

За словами заступниці мера Львова з питань ЖКГ Ірини Маруняк, з січня 2021 року у місті від газопостачання відключили 22 житлових будинки. У Личаківському районі відключили 19 будинків, у Франківському – 2, а в Галицькому – 1. Газопостачання відключали на день.

У ПАТ "Львівгаз" це пояснюють несправністю у газопостачальній системі, через що змушені відключати від газу цілий будинок. Однак наші управлінські компанії повідомляють, що у будинках, де було відключення, проживають боржники, і відключають від газу, щоб стимулювати їх оплатити,

– зазначила Маруняк.

За словами посадовиці, у місті були випадки, коли від газопостачання відключили 16 квартир у той час, коли борг мала лише одна квартира. У зв'язку з тим, що з середини січня розпочались морози, у мерії вважають, що такі відключення є неприпустимими.

"В людей є газові котли, є газові прилади, на яких готують їжу. Як на мене, не можна вчиняти такі дії, коли є мороз", – додала Маруняк.

Міськрада звернулась до "Львівгазу"

Посадовиця звернулась до "Львівгазу" стягувати заборгованості з львів'ян у межах чинного законодавства.

"Для цього є відповідний механізм – суд, виконавча служба. А відключення від газу цілих будинків є неприпустимим. Через заборгованість одного мешканця не мають страждати люди цілого будинку", – заявила заступниця мера.

Маруняк додала, що якщо у "Львівгазі" виникає якась аварійна ситуація, то про це потрібно повідомити мешканців і Гарячу лінію міста Львова.

В мерії планують запросити керівництво ПАТ "Львівгаз" на засідання сесії ЛМР, щоб почути доповідь про причини відключення будинків від газопостачання в холодну пору.