Можуть не добудувати: Львівська мерія закликала не купувати квартири у ЖК Tiffany apartments
Львівська міськрада закликала не купувати квартир в житловому комплексі Tiffany apartments від будівельної компанії "Мій Дім". Проєкт, за яким зводять комплекс, не відповідає тому, що декларував забудовник, отримуючи містобудівні умови і обмеження.
ЖК Tiffany apartments будують на вулиці Пасічній, 84. Хоч компанія "Мій дім" й має гарну репутацію у місті, з будівництвом цього ЖК виникла неоднозначна ситуація. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Чому міськрада закликає не купувати квартири в ЖК Tiffany apartments
Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач розповів, що на містобудівній раді забудовник задекларував 40% громадської забудови. Проте компанія "Мій дім" пізніше суттєво змінила усі цифри. Тепер забудовник фактично відмовився від офісів на користь житла, кількість якого збільшив удвічі.
У березні перед виконкомом представники будівельної компанії презентували проєкт архітектора з гарною репутацією, переконували виконком, що забезпечать паркувальні місця для мешканців району. А щойно отримавши містобудівні умови змінили проєктанта, а отже, змінили й проєкт, і посадку будинку,
– зазначив Зубач.
За словами посадовця, змінюючи проєкт, забудовник скористався недосконалістю законодавства. Так, на вулиці Пасічній повинні були побудувати будинок, який починається стрункою 16-поверхівкою, яка по спадній закінчувалася б 4 поверхом, натомість почали будувати "шафу", яка закінчиться на 10 поверсі.
"Замість обіцяних 7800 квадратних метрів житла перепроєктували на 13 200 квадратних метрів. З комерції замість 4650 квадратних метрів залишили лише 1600 квадратних метрів. Про обіцяну парковку для цілого району теж не доводиться говорити", – додав Зубач.
Забудовник суттєво змінив проєкт будівництва ЖК Tiffany apartments / Фото Львівської міськради
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ЖК Tiffany apartments можуть не здати в експлуатацію
Департамент містобудування звернувся до міської ДАБІ, щоб розпочати позапланову перевірку. За словами Зубача, це питання також винесуть на найближче засідання виконкому.
Тому з огляду на суперечливу ситуацію, у департаменті містобудування наполегливо рекомендують не купувати квартири у ЖК Tiffany apartments, який зараз активно рекламує компанія "Мій Дім", бо це будівництво може не завершитись.
За таких параметрів дуже велика імовірність, що будинок на вулиці Пасічній, 84 не буде введено в експлуатацію. Саме виконавчі органи міської ради приймають рішення про введення чи невведення новобудов в експлуатацію, — додали у департаменті містобудування.
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