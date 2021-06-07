Держмитслужба завершує реформувати регіональні митниці. Конкурси на посади 14 їхніх керівників оголосили у квітні.

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Ілля Ніжніков стане начальником Львівської митниці

Державна митна служба оприлюднила результати конкурсів на посади керівників 14 регіональних митниць. Переможців визначили за результатами тестувань та співбесід.

Мешканець Києва Ілля Ніжніков став переможцем на посаду начальника Львівської митниці. За даними його щорічної декларації на сайті НАЗК, 39-річний Ніжніков наразі працює начальником управління боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби.

Поки наказу про його призначення немає. Згідно з умовами конкурсу, зарплата начальника регіональної митниці складається з 18 тисяч гривень посадового окладу, надбавок за вислугу років і спеціальне звання та премій.

Зверніть увагу! Замість Галицької митниці, діяльність якої поширювалася на 3 західні області, утворили Львівську митницю. Її діяльність охоплюватиме лише Львівщину. Наразі Галицькою митницею керує 35-річний ексспівробітник СБУ Андрій Колобродов.

Що задекларував Ніжніков у 2020 році