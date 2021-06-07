Львівська митниця отримає нового керівника: оголосили результати конкурсу

Начальник управління боротьби з митними правопорушеннями ДМСУ Ілля Ніжніков переміг у конкурсі на посаду керівника Львівської митниці. Його зарплата складатиметься з 18 тисяч гривень окладу, премії та надбавок.

Держмитслужба завершує реформувати регіональні митниці. Конкурси на посади 14 їхніх керівників оголосили у квітні.

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Ілля Ніжніков стане начальником Львівської митниці

Державна митна служба оприлюднила результати конкурсів на посади керівників 14 регіональних митниць. Переможців визначили за результатами тестувань та співбесід.

Мешканець Києва Ілля Ніжніков став переможцем на посаду начальника Львівської митниці. За даними його щорічної декларації на сайті НАЗК, 39-річний Ніжніков наразі працює начальником управління боротьби з митними правопорушеннями Держмитслужби.

Поки наказу про його призначення немає. Згідно з умовами конкурсу, зарплата начальника регіональної митниці складається з 18 тисяч гривень посадового окладу, надбавок за вислугу років і спеціальне звання та премій.

Що задекларував Ніжніков у 2020 році

У декларації за 2020 рік Ніжніков вказав, що має 2 земельні ділянки у Київській області.

у Київській області. Ще одна ділянка у Ялті та будинок у Слов'янському перебувають у спільній власності.

перебувають у спільній власності. Також Ніжніков користується 2 квартирами у столиці й разом з дружиною та сином має дачу на Київщині.

й разом з дружиною та сином має дачу на Київщині. Майбутній начальник Львівської митниці користується автівкою BMW 528i 2012 року випуску. Проте вона належить його родичеві Олексію Ніжнікову.

2012 року випуску. Проте вона належить його родичеві Олексію Ніжнікову. У готівці Ніжніков зберігає 8 тисяч доларів .

. Своєю чергою, на його рахунку в ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" є 791 гривня, а в у ПАТ "Державний ощадний банк" – лише 1 гривня.