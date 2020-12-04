У Львові 4 грудня відбулось друге пленарне засідання сесії облради VIII скликання. Новообрані депутати затвердили склад та голів 15 депутатських комісій.

Друге пленарне засідання Львівської облради почалось близько 10:30. На ньому були присутні 79 депутатів з 84. Про це повідомила пресслужба Львівської облради.

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Що обговорювали на засіданні облради

Серед питань другого пленарного засідання ЛОР були:

утворення та обрання постійних комісій облради;

затвердження Типового положення про постійні комісії Львівської обласної ради VІІІ скликання;

утворення президії Львівської обласної ради;

затвердження Положення про президію Львівської обласної ради VІII скликання.

Також фракція "Європейська Солідарність" запропонувала звернутись до Президента України, прем'єра та тимчасового виконувача обов'язків міністра енергетики щодо виплати заборгованостей зарплат шахтарям. Депутати Львівської облради цю пропозицію підтримали.

Львівська облрада визначила склад та голів депутатських комісій

Під час засідання депутати визначили склад 15 постійних депутатських комісій. Відтепер фракція "ЄС" керуватиме найбільшою кількістю комісій – сімома. Своєю чергою, представники "Свободи" та "Самопомочі" не отримали посади голів у жодній з комісій. Окрім того, заяви на роботу в комісіях деяких членів цих фракцій навіть не розглянули.

Які комісії очолили представники фракції "ЄС"

з питань бюджету та соціально-економічного розвитку – Володимир Квурт;

з питань охорони здоров'я та материнства – Анна Ярмола;

з питань екології, природних ресурсів та рекреації – Віталій Свіщов;

з питань комунального майна – Микола Седіло;

з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу – Григорій Козловський;

з питань розвитку місцевого самоврядування – Володимир Кирилич;

з питань культури, інформаційної політики та промоції – Святослав Шеремета.

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Які комісії очолили представники фракції "За майбутнє"

з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій – Юрій Раделицький;

з питань молоді та спорту – Тетяна Бей.

Які комісії очолили представники фракції "Голос"

з питань освіти, науки та інновацій – Іванна Герус;

з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва – Наталія Галецька.

Наступні 4 комісії очолили представники фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", "Українська галицька партія" та "Народний рух України":

з питань законності, депутатської етики, регламенту та свободи слова – депутат від "Слуги народу" Роман Фединяк;

з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань – депутат від "Батьківщини Назарій Сумало;

з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій – депутат від НРУ Микола Іщук;

з питань історико-культурної спадщини та туризму – депутат від УГП Іван Щурко.

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Чотирьом депутатам від "Самопомочі" відмовили в участі у комісіях

Депутати від фракцій "Самопоміч", "Свобода та УГП закликали зменшити склад депутатських комісій і зробити їх більш дієвими. Проте решта депутатів облради не підтримали такої пропозиції.

Голова "Самопомочі" Любомир Зубач заявив, що формування комісій має бути справедливим. Він також додав, що кожен депутат має право працювати у тих комісіях, де хоче і де може бути корисним громаді.

Проте його прохання проігнорували й чотирьом депутатам "Самопомочі" відмовили в участі у майновій і екологічній комісіях та комісії інфраструктури й АПК.

За їхні заяви не проголосували більша частина депутатів облради.

Коротко про перше засідання ЛОР