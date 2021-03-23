Львівська опера безкоштовно транслюватиме нові вистави під час локдауну

Локдаун у Львові триватиме до 6 квітня. Тож, поки двері театрів міста зачинені, Львівська національна опера безкоштовно показуватиме онлайн свої найновіші постановки.

Наразі на онлайн-платформах розмістили 3 постановки Львівського оперного театру. Зокрема, глядачі можуть насолодитись класичною феєрією "Коли цвіте папороть" та сучасною постановкою опери "Дон Жуан".

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Львівська опера показуватиме онлайн свої вистави

Посилений карантин у Львові триватиме до 6 квітня. Протягом цього часу проводити концерти та вистави заборонено. Проте Львівський оперний театр не залишить глядачів без вистав, адже найновіші постановки транслюватимуть онлайн.

За підтримки Українського культурного фонду нещодавно здійснили відеозаписи вистав "Лис Микита" та "Дон Жуан". У театрі зазначили, що якісна зйомка вистав – це не лише необхідність у сучасному онлайн просторі, а й важливий внесок у фіксування історії української оперної та театральної сцени.

Вистави Львівського оперного театру, які доступні для онлайн-перегляду:

Феєрія "Коли цвіте папороть" : шедевр під забороною. Спектакль поєднує енергетичну музику, хорове виконавство, народні обрядові традиції, сучасну хореографію та яскраве дійство із відеопроєкцією. Виставу можна переглянути за посиланням.

: шедевр під забороною. Спектакль поєднує енергетичну музику, хорове виконавство, народні обрядові традиції, сучасну хореографію та яскраве дійство із відеопроєкцією. Виставу можна переглянути за посиланням. Сучасна українська опера для сімейного перегляду "Лис Микита" . Опера вражає неймовірними масками та костюмами персонажів, феєрією світла, 3D-анімацією та повітряними гімнастами. Поряд зі звичним оркестром можна почути українські інструменти – цимбали, ліру, бандуру і гучну трембіту. Оперу можна переглянути, перейшовши за посиланням.

. Опера вражає неймовірними масками та костюмами персонажів, феєрією світла, 3D-анімацією та повітряними гімнастами. Поряд зі звичним оркестром можна почути українські інструменти – цимбали, ліру, бандуру і гучну трембіту. Оперу можна переглянути, перейшовши за посиланням. Сучасна постановка найвідомішої опери Моцарта "Дон Жуан". Постановка здивує глядачів неповторними світловими ефектами та вражаючими декораціями з металоконструкцій. Оперу можна переглянути за посиланням.