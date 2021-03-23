Львівська опера безкоштовно транслюватиме нові вистави під час локдауну

Джерело:Львівська облдержадміністрація
Локдаун у Львові триватиме до 6 квітня. Тож, поки двері театрів міста зачинені, Львівська національна опера безкоштовно показуватиме онлайн свої найновіші постановки.
Наразі на онлайн-платформах розмістили 3 постановки Львівського оперного театру. Зокрема, глядачі можуть насолодитись класичною феєрією "Коли цвіте папороть" та сучасною постановкою опери "Дон Жуан".
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Посилений карантин у Львові триватиме до 6 квітня. Протягом цього часу проводити концерти та вистави заборонено. Проте Львівський оперний театр не залишить глядачів без вистав, адже найновіші постановки транслюватимуть онлайн.
За підтримки Українського культурного фонду нещодавно здійснили відеозаписи вистав "Лис Микита" та "Дон Жуан". У театрі зазначили, що якісна зйомка вистав – це не лише необхідність у сучасному онлайн просторі, а й важливий внесок у фіксування історії української оперної та театральної сцени.
Вистави Львівського оперного театру, які доступні для онлайн-перегляду: