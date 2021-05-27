Хотіла працювати у Тернополі: львівська повія намагалась дати 500 доларів хабаря поліцейському

Львів'янка та її знайома, жителька Дніпропетровщини, приїхали у Тернопіль, щоб працювати повіями. Проте правоохоронці знайшли їх та притягнули до адміністративної відповідальності.

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Львів'янка намагалась дати хабар поліцейському

Працівники міграційної поліції 18 травня знайшли в інтернеті оголошення про надання сексуальних послуг.

Слідчі встановили, що його розмістили 2 жінки 1991 та 1987 років народження, уродженки Львівської та Дніпропетровської областей.

Вони приїхали до Тернополя, щоб займатись проституцією.

Правоохоронці склали на жінок адмінпротоколи.

Згодом львів'янка прийшла до керівника відділу міграційної поліції. Вона запропонувала правоохоронцеві 500 доларів хабаря.

За ці гроші жінка просила поліцейського не притягати її до відповідальності та не перешкоджати її роботі в майбутньому.

Проте поліцейський розповів про цей випадок керівнику ГУНП в Тернопільській області та представникам внутрішньої безпеки.



Жінки приїхали у Тернопіль працювати повіями / Фото поліції Тернопільщини

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Правоохоронці затримали львів'янку

Слідчі 25 травня затримали жінку при спробі дати хабар поліцейському. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі". Якщо провину затриманої доведуть у суді, їй загрожуватиме від 4 до 8 років у в'язниці з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини подій. Невдовзі львів'янці повідомлять про підозру.



Львів'янка намагалась дати поліцейському хабар / Фото поліції Тернопільщини



Жінці загрожує до 8 років за ґратами / Фото поліції Тернопільщини