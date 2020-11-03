За останні 5 років львівська влада скерувала 126 мільйонів гривень на відновлення дитячих садочків. За ці гроші у місті додатково створили 125 груп для дітей.

Наразі у Львові працюють 102 дитсадки та 9 дошкільних відділень у початкових школах. З 2015 року місто працювало над відновленням дошкільних закладів у приміщеннях, які вивільнили від орендарів. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Читайте також Біля Львова побудують нову школу за 106 мільйонів гривень

У Львові відкрили 125 нових груп для дітей

У період з 2015 до 2020 року завдяки відновленню старих дитсадків у місті додатково відкрились 125 груп для дітей.

"Відновлено частини 9 садочків, де почали працювати 3 і більше груп. Так, до прикладу, в частині садочку № 171 був пенсійний фонд, а у садочку № 116 – відділ освіти Шевченківського району. Там за кошти міського бюджету проведено ремонтні роботи й відкрито нові групи для дошкільнят", – розповіла начальниця управління освіти міста Зоряна Довганик.

Протягом 5 років на ремонти у садочках місто витратило 126 мільйонів гривень.

Які дитсадки відновлюють у місті

Наразі у Львові ремонтують приміщення дитсадочків на вулицях Клепарівській, Грушевського (Рудно), Медової Печери, Виговського та Дністерській.

Також після отримання дозволу почнеться ремонт у приміщеннях на вулицях Сяйво та Білогорщі.



У Львові на ремонт садочків виділили 126 мільйонів гривень / Фото Львівської міськради

Цікаво У школах та дитсадочках Львова почнуть працювати басейни: що відомо

Про черги у львівських дитсадках

Попри зусилля міського управління освіти, у Львові поки є черги до дитсадків. Хоч народжуваність у місті зменшилась, кількість дошкільнят зростає. За словами Довганик, це відбувається через переїзд у Львів українців з інших міст.

На початку року ми побачили, що на 2020 рік зареєстровано більше дітей, аніж попереднього року. Станом на 1 вересня їх було зареєстровано 9117. Так сталося тому, що у Львові активно будуються нові будинки, створюють нові робочі місця, відтак сюди переїжджають жити молоді сім'ї, які реєструють своїх дітей у міські садочки й школи,

– зазначила посадовиця.

У нових мікрорайонах Львова лише 30% дітей – зареєстровані. За словами Довганик, яскравим прикладом цієї проблеми є вулиця Малоголосківська, де активно будують нові будинки. Тому міському управлінню освіти важко спрогнозувати скількох дошкільнят зареєструють в електронній черзі на наступний рік. Станом на 1 вересня 2021 року у Львові 5,9 тисячі дошкільнят чекають на вступ до дитсадка.