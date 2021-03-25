Верховний суд України не задовольнив касаційну скаргу чиновника Верховної Ради Юрія Сорочика проти львівської журналістки Вікторії Балицької. Посадовцеві ВР не сподобалось те, що дівчина поширила допис, у якому розповіла про його конфлікт з патрульними. Тож він вирішив подати на неї до суду.

У постанові суду мовиться, що, за словами чиновника, допис журналістки завдав йому значної моральної шкоди та душевних страждань. Тому він хотів, щоб дівчина виправила деякі формулювання та виплатила 100 тисяч гривень моральної компенсації.

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Чому чиновник Верховної Ради подав на журналістку до суду

Балицька розповіла, що 26 січня під час конфлікту керівник секретаріату Комітету Верховної ради України з питань запобігання і протидії корупції Юрій Сорочик на заправці на об'їзній дорозі Львова вдарив патрульного кулаком в обличчя. Після цього його затримали та відвезли у відділ поліції.

Наступного дня вранці я написала про це пост у ФБ. Через два тижні чиновник подав до мене та до ГУНП та УПП у Львівській області позов про захист честі та гідності,

– додала журналістка.

Чиновник вимагав у Балицької виплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації та спростувати допис. Також він хотів заборонити усім відповідачам поширювати про нього негативну інформацію.

Галицький райсуд частково задовольнив позов Сорочика

За словами журналістки Галицький суд Львова прийняв рішення, згідно з яким дівчина повинна була спростувати низку фраз зі свого фейсбук-допису. А саме:

"патрульні зупинили автомобіль BMWX5, бо він рухався без увімкнених фар ближнього світла";

"пасажир почав агресивно себе вести, ображати патрульних, а згодом вдарив одного із них кулаком в лице";

"агресивний пасажир".

"Згодом Апеляційний суд Львівської області скасував рішення першої інстанції, оскільки в ході розгляду справи прийшов до висновку, що я написала правду", – розповіла журналістка.

Проте Сорочик не погодився з таким рішенням й вирішив подати касаційну скаргу у Верховний суд.

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Чому скаргу Сорочика не задовольнили

Судовий процес тривав понад 2 роки. Й зрештою Верховний Суд України поставив "крапку" у цій справі.

П'ятірка суддів Касаційного цивільного суду ВС відмовила чиновнику у задоволенні його касаційної скарги на рішення Львівського апеляційного суду, який 3 лютого 2020 року скасував рішення Галицького суду, згідно з яким я мала спростувати ряд фраз зі свого посту у фейсбуці,

– додала Балицька.

У постанові Верховного суду мовиться, що чиновник "є публічною особою, а тому відкритий для суворої критики та пильного нагляду громадськості", тож межа допустимої критики щодо нього є значно ширшою.

"Враховуючи те, що позивач є публічною особою, тож інформація про нього становить громадський інтерес", – зазначили у постанові.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття й не підлягає оскарженню.

Цікаво! За словами Вікторії Балицької, двох патрульних, одного з яких вдарив чиновник, зараз судять за перевищення повноважень. А провадження щодо нападу посадовця на поліцейського поліція Львівщини закрила.

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