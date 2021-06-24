Усі відео, які записали російською, вже видалили. Відтепер українці зможуть навчатись державною мовою.

До теми Львів'янка змусила Head&Shoulders підписувати продукцію українською: фото

Львів'яни змусили проводити перукарські курси українською

Львівські активісти Святослав Літинський та Олександр Золотухін домоглися, щоб перукарські курси "Краса для всіх" подавали українською. Навчання проходить в Молодіжному навчальному центрі святого Івана Боско у Львові, тож дивно, що матеріал подають мовою країни-агресора.

Літинський зазначив, що про перукарські курси, які проводять російською, йому 29 травня розповіла Галина Ілик. Жінка зазначила, що протягом усього навчання немає жодного уроку українською. Після цього активісти написали організаторам вимогу проводити курси державною мовою і таки досягли свого.

Всі записи уроків російською були видалені, тепер ведуться українською. Приїжджали сьогодні з Києва, мала з ними конструктивну розмову, прийшли до спільного знаменника. Тепер заняття ведуться українською,

– додала Ілик.

Коротко про Святослава Літинського