Львівські кафе, ТРЦ та непродовольчі магазини відновили роботу

Джерело:телеграм Андрія Садового
У Львові міська комісія ТЕБ та НС з 26 квітня відновила повноцінну роботу ТРЦ, непродовольчих магазинів та закладів громадського харчування. Проте міська влада закликає львів'ян уникати місць скупчень людей, бо пандемія коронавірусу ще не завершилась.
За рішенням державної комісії ТЕБ та НС, з 26 квітня Львівщина вийшла з червоної карантинної зони. Область минула помаранчеву зону й одразу перейшла у жовту.
Актуально Львів – у жовтій зоні: у місті послабили карантинні обмеження
Міський голова Андрій Садовий розповів, що рішення державної комісії ТЕБ та НС було несподіваним для місцевої влади. Тож 26 квітня у місті відбулось позачергове засідання міської комісії ТЕБ та НС.
Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до жовтої зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжкомісць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені,
– зазначив Садовий.
За рішенням комісії, у Львові з 26 квітня дозволили роботу ТРЦ, непродовольчим магазинам та закладам громадського харчування. Водночас у місті досі заборонені робота нічних клубів та проведення масових заходів.
У Львові послабили карантинні обмеження / Фото ЛМР
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу