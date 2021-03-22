У Львові продовжують облаштовувати тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус. Щоб забезпечити додаткові ліжкомісця киснем, виконавчий комітет Львівської міськради вирішив виділити понад 4 мільйони гривень на купівлю кисневих концентраторів.

Гроші виділять з резервного фонду бюджету Львівської МТГ. Місто планує купити 190 кисневих концентраторів.

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За 4,4 мільйона гривень місто закупить 190 кисневих концентраторів для тимчасових госпіталів на базі львівських поліклінік і лікарень. За словами міського голови Львова Андрія Садового, частину придбаних концентраторів передадуть лікарні Львівської залізниці.

30 концентраторів мінімум нам треба буде віддати лікарні залізниці. Відзначу, що вже почалися серйозні роботи з облаштування ліжкомісць в поліклініці на вулиці Мазепи й у 8 лікарні. Тому думаю, що ті 190 концентраторів достатньо швидко будуть використані,

– додав мер.

Садовий додав, що кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом у Львові продовжує зростати.

"Для мене шоком була субота, коли раптом Максим Козицький (голова ЛОДА – 24 канал) мені повідомив, що по області загалом госпіталізовано 338 людей, при тому, що на п'ятницю було 224", – зазначив міський голова.

Мер додав, що станом на 22 березня у Львові госпіталізували 63 людей, а виписали лише 3 пацієнтів.

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