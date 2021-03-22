У львівські лікарні закуплять кисневі концентратори за понад 4 мільйони гривень

Джерело:Львівська міськрада
У Львові продовжують облаштовувати тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус. Щоб забезпечити додаткові ліжкомісця киснем, виконавчий комітет Львівської міськради вирішив виділити понад 4 мільйони гривень на купівлю кисневих концентраторів.
Гроші виділять з резервного фонду бюджету Львівської МТГ. Місто планує купити 190 кисневих концентраторів.
Актуально Локдаун у Львові продовжили до квітня
За 4,4 мільйона гривень місто закупить 190 кисневих концентраторів для тимчасових госпіталів на базі львівських поліклінік і лікарень. За словами міського голови Львова Андрія Садового, частину придбаних концентраторів передадуть лікарні Львівської залізниці.
30 концентраторів мінімум нам треба буде віддати лікарні залізниці. Відзначу, що вже почалися серйозні роботи з облаштування ліжкомісць в поліклініці на вулиці Мазепи й у 8 лікарні. Тому думаю, що ті 190 концентраторів достатньо швидко будуть використані,
– додав мер.
Садовий додав, що кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом у Львові продовжує зростати.
"Для мене шоком була субота, коли раптом Максим Козицький (голова ЛОДА – 24 канал) мені повідомив, що по області загалом госпіталізовано 338 людей, при тому, що на п'ятницю було 224", – зазначив міський голова.
Мер додав, що станом на 22 березня у Львові госпіталізували 63 людей, а виписали лише 3 пацієнтів.
Цікаво Понад 340 медиків зголосились допомогти Львову у боротьбі з коронавірусом