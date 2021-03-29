Львівські медики закликають продовжити жорсткий карантин до кінця квітня

Джерело:Львівська міськрада
На Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тож медики львівських лікарень просять міського голову Андрія Садового та голову ЛОДА Максима Козицького продовжити карантин.
Попри карантин кількість хворих на коронавірус у Львові невпинно росте. У місті активно працюють над збільшенням резерву ліжкомісць для хворих.
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Керівники міських лікарень, зокрема лікарні швидкої медичної допомоги, 8 та 5 лікарень, звернулись до Садового та Козицького з проханням продовжити карантин та посилити заходи контролю за дотриманням карантинних обмежень.
Медики просять продовжити карантинні заходи до кінця квітня, а також посилити контроль за дотримання карантинних обмежень,
– мовиться у повідомленні ЛМР.
Лікарі пояснюють свою позицію тим, що у місті значно зросла кількість пацієнтів з важким перебігом коронавірусу, які потребують госпіталізації.
Дивіться фото звернень медиків львівських лікарень / Фото ЛМР
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу