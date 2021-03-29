Львівські медики закликають продовжити жорсткий карантин до кінця квітня

На Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Тож медики львівських лікарень просять міського голову Андрія Садового та голову ЛОДА Максима Козицького продовжити карантин.

Попри карантин кількість хворих на коронавірус у Львові невпинно росте. У місті активно працюють над збільшенням резерву ліжкомісць для хворих.

Важливо Коронавірус у Львові та області: актуальна статистика

Зросла кількість пацієнтів з важким перебігом COVID-19

Керівники міських лікарень, зокрема лікарні швидкої медичної допомоги, 8 та 5 лікарень, звернулись до Садового та Козицького з проханням продовжити карантин та посилити заходи контролю за дотриманням карантинних обмежень.

Медики просять продовжити карантинні заходи до кінця квітня, а також посилити контроль за дотримання карантинних обмежень,

– мовиться у повідомленні ЛМР.

Лікарі пояснюють свою позицію тим, що у місті значно зросла кількість пацієнтів з важким перебігом коронавірусу, які потребують госпіталізації.

Дивіться фото звернень медиків львівських лікарень / Фото ЛМР

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У львівських лікарнях загалом є 1500 ліжок для хворих на коронавірус.

Станом на 29 березня в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 980 пацієнтів. У 899 людей є коронавірус, 71 – перебуває у реанімації, а 29 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

У Львові вирішили розгорнути тимчасові госпіталі для хворих на коронавірус. Їх розмістять на базі львівських міських поліклінік.

Зокрема, планують облаштувати ще близько 1000 додаткових ліжок. Найбільше – у лікарні швидкої медичної допомоги.

На облаштування тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. Тож в області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу