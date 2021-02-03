Співробітники Галицької митниці 2 лютого склали протоколи на 2 поляків за порушення митних правил. В одного порушника конфіскували автівку через перевезення контрабандних цигарок у спеціальних сховках.

Джерело: Галицька митниця

В іншого порушника авто не конфіскували, бо він перевозив контрабанду не у спеціальних сховках, а в порожнинах. Справи обох поляків скерують до суду.

До теми Справжні скарби у господарській сумці: митники знайшли 4,5 тисячі коштовних речей – відео

Як митники знайшли контрабандні цигарки

Ввечері 2 лютого на пункті пропуску Рава-Руська – Гребенне працівники Галицької митниці виявили автівку Fiat Bravo зі спеціально облаштованими сховками. Один з них громадянин Польщі зробив в підлозі автомобіля під сидінням водія, а інший – під капотом. У сховках митники знайшли 196 пачок сигарет без українських марок акцизного збору. Автомобіль та сигарети вилучили. Їхню вартість встановить експертиза.

В іншому випадку митники знайшли 170 пачок сигарет, які поляк-контрабандист заховав у конструктивних порожнинах автівки BMW. Митники також вилучили цигарки.



Поляк створив спеціальні сховки в авто / Фото Галицької митниці

Що загрожує контрабандистам

В обох випадках стосовно чоловіків склали протоколи за переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю. Санкція статті передбачає покарання – штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів та конфіскація товарів й транспортних засобів зі сховками, що використовувались для переміщення контрабанди.

Митники скерують справи до суду, який і обере контрабандистам покарання.



У сховках митники знайшли 196 пачок цигарок / Фото Галицької митниці



В автівці другого поляка митники знайшли 170 пачок сигарет / Фото Галицької митниці



Митники скерують справу до суду / Фото Галицької митниці