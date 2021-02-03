Львівські митники відібрали у поляка автівку через контрабандні сигарети: фото

Співробітники Галицької митниці 2 лютого склали протоколи на 2 поляків за порушення митних правил. В одного порушника конфіскували автівку через перевезення контрабандних цигарок у спеціальних сховках.
Джерело: Галицька митниця
В іншого порушника авто не конфіскували, бо він перевозив контрабанду не у спеціальних сховках, а в порожнинах. Справи обох поляків скерують до суду.
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Поляк створив спеціальні сховки в авто / Фото Галицької митниці
В обох випадках стосовно чоловіків склали протоколи за переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю. Санкція статті передбачає покарання – штраф в розмірі 100 відсотків вартості товарів та конфіскація товарів й транспортних засобів зі сховками, що використовувались для переміщення контрабанди.
Митники скерують справи до суду, який і обере контрабандистам покарання.
У сховках митники знайшли 196 пачок цигарок / Фото Галицької митниці
В автівці другого поляка митники знайшли 170 пачок сигарет / Фото Галицької митниці
Митники скерують справу до суду / Фото Галицької митниці