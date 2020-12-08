Готувався до свят: львівські митники вилучили 200 літрів контрабандного вина – фото
Співробітники Галицької митниці 8 грудня вилучили в українця 200 літрів контрабандного глінтвейну. Чоловік намагався повезти незадеклароване вино в Україну з Польщі.
Чоловік намагався провезти глінтвейн через пункт пропуску Грушів – Будомєж. Вино вилучили, а справу скерують до суду. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.
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Як чоловік намагався провезти контрабандний глінтвейн
- 30-річний житель Чернівецької області прибув на пункт пропуску Грушів – Будомєж з Польщі.
- Під час огляду його автівки Mercedes Sprinter митники почали підозрювати, що він приховує від контролю якісь товари.
- Тому авто скерували на поглиблений огляд. І не марно – під час нього у салоні автівки митники знайшли 200 пляшок контрабандного глінтвейну.
- Перед тим чоловіка запитували, чи є в нього якісь товари для декларування, але він відповів, що нічого не везе.
- Проте після поглибленого огляду українець зізнався, що це його вино.
Чоловік намагався ввезти контрабандне вино в Україну / Фото Галицької митниці
Справою тепер займаються правоохоронці
Митники склали протокол за порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного контролю. Санкція статті передбачає покарання – 1700 гривень штрафу та конфіскація товарів.
Тому митники вилучили увесь контрабандний глінтвейн. Справу скерують до суду.
Під час огляду в його автівці знайшли 200 літрів глінтвейну / Фото Галицької митниці
Правоохоронці скерують справу до суду / Фото Галицької митниці
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