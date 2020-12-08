Співробітники Галицької митниці 8 грудня вилучили в українця 200 літрів контрабандного глінтвейну. Чоловік намагався повезти незадеклароване вино в Україну з Польщі.

Чоловік намагався провезти глінтвейн через пункт пропуску Грушів – Будомєж. Вино вилучили, а справу скерують до суду. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Як чоловік намагався провезти контрабандний глінтвейн

30-річний житель Чернівецької області прибув на пункт пропуску Грушів – Будомєж з Польщі.

Під час огляду його автівки Mercedes Sprinter митники почали підозрювати, що він приховує від контролю якісь товари.

Тому авто скерували на поглиблений огляд. І не марно – під час нього у салоні автівки митники знайшли 200 пляшок контрабандного глінтвейну.

Перед тим чоловіка запитували, чи є в нього якісь товари для декларування, але він відповів, що нічого не везе.

Проте після поглибленого огляду українець зізнався, що це його вино.



Чоловік намагався ввезти контрабандне вино в Україну / Фото Галицької митниці

Зверніть увагу! За українським законодавством, громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити алкоголь на митну територію України в ручній поклажі або в багажі. Проте без сплати митних платежів та без письмового декларування можна перевозити не більше ніж 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцного алкоголю (зі вмістом спирту більш як 22 %).

Справою тепер займаються правоохоронці

Митники склали протокол за порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного контролю. Санкція статті передбачає покарання – 1700 гривень штрафу та конфіскація товарів.

Тому митники вилучили увесь контрабандний глінтвейн. Справу скерують до суду.



Під час огляду в його автівці знайшли 200 літрів глінтвейну / Фото Галицької митниці



Правоохоронці скерують справу до суду / Фото Галицької митниці