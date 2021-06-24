Львівськи митники вилучили у підприємця понад 240 новеньких айфонів: фото

Інцидент трапився у пункті пропуску Краківець – Корчова. Чоловік намагався незаконно провезти айфони з Польщі.

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Українець перевозив 243 контрабандні айфони

42-річний житель Львівщини прибув у пункт пропуску Краківець – Корчова з Польщі.

Чоловік рухався на своєму легковику смугою спрощеного митного контролю "зелений коридор".

Під час огляду автівки у митників виникла підозра, що українець може перевозити контрабанду.

І не дарма. Під декоративною обшивкою багажника авто митники знайшли прихований товар.

Чоловік намагався незаконно провезти 243 новеньких айфони.



Порушник рухався "зеленим коридором" / Фото Галицької митниці

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Усі смартфони вилучили

Чоловік намагався приховати товари від митного контролю. Тож на нього склали протокол про порушення митних правил. Співробітники Галицької митниці вилучили усі айфони. Смартфони скерували на експертизу, яка визначить їхню точну вартість.

Невдовзі митники скерують справу до суду. За таке правопорушення чоловікові загрожує штраф в розмірі 100% вартості смартфонів з їхньою наступною конфіскацією. Окрім цього, якщо він перевозив контрабанду в спеціально створених схованках, його авто також конфіскують.



Чоловік намагався перевезти 243 айфони / Фото Галицької митниці



Смартфони він заховав під обшивкою / Фото Галицької митниці



Чоловікові загрожує конфіскація контрабанди / Фото Галицької митниці



Справу скерують до суду / Фото Галицької митниці