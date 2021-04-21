За інформацією ЗМІ, 21 квітня митники одного з пунктів пропуску Львівщини виявили 125 кілограмів героїну. Наркотики намагались провезти у паливному баці мікроавтобуса.

На чорному ринку така партія героїну коштує 280 мільйонів гривень. Наразі триває експертиза, яка повинна визначити, чи справді у паливному баці були наркотики.

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Митники знайшли 125 кілограмів героїну

За інформацією Оbozrevatel, на Львівщині вночі 21 квітня митники виявили величезну партію героїну – 125 кілограмів.

За цінами чорного ринку, така партія коштує 280 мільйонів гривень.

Наркотики знайшли у мікроавтобусі Mercedes.

Героїн намагались приховати у паливному баці авто.

Митники виявили наркотики, коли скерували автомобіль на оглядову яму.

Дивіться фото, що знайшли митники у мікроавтобусі / Фото Оbozrevatel

Що розповіли у митниці та СБУ

У Галицької митниці поки не підтвердили та не спростували інформацію щодо цього випадку. У пресслужбі відмовились надавати будь-які коментарі.

Наразі офіційних повідомлень від СБУ також немає. Речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська підтвердила, що на митниці й справді трапився такий інцидент. Проте вона зазначила, що інформація про те, що в мікроавтобусі знайшли саме героїн, – не підтверджена. Наразі триває експертиза, яка повинна визначити, яку саме речовину намагались провезти у паливному баці.

Зверніть увагу! На початку 2021 року у Львові під час спецоперації правоохоронці затримали контрабандистів з рекордною партією героїну – понад 1 тонна. У складі з наркотиками поліцейські виявили 4 громадян Туреччини.