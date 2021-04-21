Львівські митники знайшли 125 кілограмів героїну у мікроавтобусі, – ЗМІ

Джерело:ZAXID.NET
За інформацією ЗМІ, 21 квітня митники одного з пунктів пропуску Львівщини виявили 125 кілограмів героїну. Наркотики намагались провезти у паливному баці мікроавтобуса.
На чорному ринку така партія героїну коштує 280 мільйонів гривень. Наразі триває експертиза, яка повинна визначити, чи справді у паливному баці були наркотики.
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Дивіться фото, що знайшли митники у мікроавтобусі / Фото Оbozrevatel
У Галицької митниці поки не підтвердили та не спростували інформацію щодо цього випадку. У пресслужбі відмовились надавати будь-які коментарі.
Наразі офіційних повідомлень від СБУ також немає. Речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська підтвердила, що на митниці й справді трапився такий інцидент. Проте вона зазначила, що інформація про те, що в мікроавтобусі знайшли саме героїн, – не підтверджена. Наразі триває експертиза, яка повинна визначити, яку саме речовину намагались провезти у паливному баці.