Працівники Галицької митниці знайшли у поштових відправленнях близько 20 одиниць давньої зброї. Її скерували на експертизу, щоб точно встановити культурну та історичну цінність шабель, шпаг та мечів.

Усю зброю виявили у посилках під час митного контролю. Серед вилученої зброї навіть була французька шпага 1882 року. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба Галицької митниці.

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Що саме митники знайшли у посилках

Працівники Галицької митниці знайшли у поштових відправленнях таку зброю:

меч-катану;

французьку піхотну офіцерську шпагу зразка 1882 року;

церемоніальну шпагу;

ножі часів першої та другої світових воєн.

Дивіться відео зброї, яку знайшли у посилках:

Зброю скерували на експертизу

Законодавством України та актами Всесвітнього поштового союзу заборонено пересилати зброю міжнародними відправленнями. Таке порушення карається конфіскацією таких предметів.

Фондова рада Експертно проведе експертизу всієї вилученої зброї. Якщо шаблі, ножі та мечі будуть мати культурну або історичну цінність, їх скерують до музеїв. Усю іншу зброю передадуть Нацполіції.