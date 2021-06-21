Львівські патрульні під час відпочинку випадково затримали наркокур'єра: фото

В одному з львівських парків 18 червня троє патрульних помітили хлопця, який продав львів'янці наркотики. Зловмисника оперативно затримали.

Інцидент трапився у парку Знесіння. Патрульні передали зловмисника слідчим.

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Патрульні випадково помітили наркокур'єра

Приблизно о 18:00 троє патрульних відпочивали у свій вихідний біля озера у парку Знесіння.

Раптом вони побачили, як до сусідньої компанії підійшов невідомий чоловік.

Він передав дівчині пакунок, а вона дала йому гроші.

Поліцейські одразу зрозуміли, що щось не так, тож вирішили перевірити львів'янина.

Вони наздогнали його і представилися.

Чоловік почав помітно нервувати.

Почувши, що патрульні викликають колег, зловмисник почав втікати.

Дивіться фото з місця події / Фото Патрульної поліції Львівщини

Поліцейські затримали чоловіка

Двоє патрульних побігли за втікачем. Ще один поліцейський побіг довкола озера, щоб перекрити чоловікові рух. Врешті патрульним вдалось наздогнати наркокур'єра.

На місце події приїхав екіпаж поліції. Під час поверхневої перевірки у 25-річного жителя Львівщини знайшли 11 згортків з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Ще 2 пакети з такою ж речовиною він встиг, втікаючи, викинути. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Львівського райуправління поліції.

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